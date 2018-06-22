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В Польше из-за непогоды погиб заместитель мэра города
Новости Польши. 21 июня в Воломине скончался заместитель мэра города. На мужчину упала ветка.
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Отмечается, что ветром повреждены 102 здания. Во время непогоды пострадали не менее десяти человек, ещё 74 тысячи жителей Польши остались без электричества.
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Новости Польши. 21 июня в Воломине скончался заместитель мэра города. На мужчину упала ветка. По сведениям полиции Варшавы, Роберт Маковски погиб на 55 году жизни....
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