|
Начинаются тренировки парада. Рассказываем, какие улицы и когда перекроют
>
Сегодня начнется первая тренировка к параду в городе. Это значит, что по Минску поедет техника, а половина города будет перекрыта во второй половине дня. Вторая тренировка будет 28 июня. Третий раз танки в городе окажутся 3 июля.
Маршрут движения во время тренировок
Механизированная колонна (это где танки и БМП) пройдет по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова до моста через реку Свислочь;
Транспорт с участниками пешей колонны (эта колонна автомобилей, которая создаст проблемы в движении на кольцевой от Уручья до проспекта Победителей) начнет движение в 19:30 и проследует по маршруту: улица Рогачевская — проспект Независимости — МКАД — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова — улица Гвардейская — улица Тарханова — улица Игнатенко — улица Грибоедова; возвращение: проспект Победителей — МКАД — проспект Независимости — улица Рогачевская.
Парковка
Кроме этого, 23 и 28 июня с 6.00 и до окончания тренировки будет запрещена парковка:
В случае вынужденной остановки в указанных местах ГАИ просит оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.
Читайте по теме: В Гродно БМП наехала на легковую машину (видео)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня начнется первая тренировка к параду в городе. Это значит, что по Минску поедет техника, а половина города будет перекрыта во второй половине дня. Вторая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)