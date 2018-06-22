Начинаются тренировки парада. Рассказываем, какие улицы и когда перекроют

Сегодня начнется первая тренировка к параду в городе. Это значит, что по Минску поедет техника, а половина города будет перекрыта во второй половине дня. Вторая тренировка будет 28 июня. Третий раз танки в городе окажутся 3 июля.

Маршрут движения во время тренировок

18:00 – 19:00 — техника выезжает из парков, построение на Стариновской в уручье до пересечения с проспектом Независимости;

19:00 — начало движения в город по маршруту: проспект Независимости — проспект Машерова до моста через реку Свислочь;

23:00 — начало тренировки.

Механизированная колонна (это где танки и БМП) пройдет по маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — проспект Машерова до моста через реку Свислочь;

возвращение по следующему маршруту: проспект Машерова — улица Тимирязева — улица Саперов — проспект Победителей — улица Орловская — улица Сурганова — проспект Независимости — улица Стариновская — Уручье.

Транспорт с участниками пешей колонны (эта колонна автомобилей, которая создаст проблемы в движении на кольцевой от Уручья до проспекта Победителей) начнет движение в 19:30 и проследует по маршруту: улица Рогачевская — проспект Независимости — МКАД — проспект Победителей — улица Саперов — улица Тимирязева — проспект Машерова — улица Гвардейская — улица Тарханова — улица Игнатенко — улица Грибоедова; возвращение: проспект Победителей — МКАД — проспект Независимости — улица Рогачевская.

Парковка

Кроме этого, 23 и 28 июня с 6.00 и до окончания тренировки будет запрещена парковка:

по улице Гвардейской от проспекта Машерова до улицы Тарханова;

по улице Игнатенко от улицы Тарханова до проспекта Победителей;

по улице Грибоедова от проспекта Машерова до улицы Игнатенко в обоих направлениях;

по улице Тарханова от улицы Гвардейской до улицы Грибоедова.

В случае вынужденной остановки в указанных местах ГАИ просит оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.

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