В Ливане девушек-полицейских одели в обтягивающие шорты ради туристов

Мэр ливанского города Бруммана решил одеть молодых девушек-полицейских в короткие шорты ради привлечения туристов и улучшения имиджа страны, сообщает− рассказал мэр БрумманыОн добавил, что хочетПри этом некоторые пользователи соцсетей раскритиковали использование красивых девушек для привлечения туристов, другие отметили, что униформа у полицейских-мужчин осталась прежней.