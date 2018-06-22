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Избиение кассира замороженной курицей попало на видео
В Тюмени пьяная покупательница супермаркета "Пятерочка" избила кассира замороженной курицей. Видео инцидента опубликовано в группе "Типичная Тюмень" в социальной сети
По информации паблика, покупательнице не понравилось, что тушка не охлажденная, а замороженная. После спора с кассиром женщина набросилась на сотрудницу магазина.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.
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В Тюмени пьяная покупательница супермаркета "Пятерочка" избила кассира замороженной курицей.
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