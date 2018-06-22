Избиение кассира замороженной курицей попало на видео

В Тюмени пьяная покупательница супермаркета "Пятерочка" избила кассира замороженной курицей. Видео инцидента опубликовано в группе "Типичная Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" .





По информации паблика, покупательнице не понравилось, что тушка не охлажденная, а замороженная. После спора с кассиром женщина набросилась на сотрудницу магазина.Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.