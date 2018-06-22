Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем

Президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийским демаршем принятую накануне резолюцию ООН о выводе российских войск из Молдавии.

"Правительство Молдавии, контролируемое демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН", - написал Додон в субботу утром на своей странице фейсбуке.

По его словам, правящая коалиция "использует международную платформу в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев".

По его словам, завершить миротворческую операцию, которая проходит в Молдавии в соответствии с соглашением 1992 г. и являющуюся одной из самых успешных "можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта".

Додон напомнил, что через несколько месяцев в Молдавии состоятся парламентские выборы. Он выразил уверенность, что после этого будет сформирована "про-молдавское парламентское большинство и правительство".

"Они будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнерских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит, как Кишинев, так и Тирасполь. Уверен, что эту позицию разделяют большинство Молдавии", - подчеркнул Додон.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против и 81 - воздержавшихся.