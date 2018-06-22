ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем

23.06.2018 12:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийским демаршем принятую накануне резолюцию ООН о выводе российских войск из Молдавии.

"Правительство Молдавии, контролируемое демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН", - написал Додон в субботу утром на своей странице фейсбуке.

По его словам, правящая коалиция "использует международную платформу в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев".

По его словам, завершить миротворческую операцию, которая проходит в Молдавии в соответствии с соглашением 1992 г. и являющуюся одной из самых успешных "можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта".

Додон напомнил, что через несколько месяцев в Молдавии состоятся парламентские выборы. Он выразил уверенность, что после этого будет сформирована "про-молдавское парламентское большинство и правительство".

"Они будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнерских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит, как Кишинев, так и Тирасполь. Уверен, что эту позицию разделяют большинство Молдавии", - подчеркнул Додон.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против и 81 - воздержавшихся.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Молдавии Игорь Додон назвал антироссийским демаршем принятую накануне резолюцию ООН о выводе российских войск из Молдавии. "Правительство Молдавии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитанники «Эдельвейса» намерены побороться за возможность выступить на юношеских Олимпийских играх 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика