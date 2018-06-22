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Фотофакт: в Минске установили пандус, который перекрыл вход в подъезд по лестнице

23.06.2018 12:37 — Разное | KYKY  
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Ребёнку-инвалиду и его семье жизнь значительно облегчили. Вот только остальные жители подъезда теперь остались фактически без входа в дом. Да и при необходимости эвакуации выход будет очень сильно затруднен. Притом места там достаточно, чтобы сделать нормально. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Об этом написал в твиттере Александр Власенко. 

 
 
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Ребёнку-инвалиду и его семье жизнь значительно облегчили. Вот только остальные жители подъезда теперь остались фактически без входа в дом. Да и при необходимости...
 
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