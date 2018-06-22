ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеканал ОНТ покажет «Песню года Беларуси-2018»

23.06.2018 14:00 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

На протяжении 13 лет телеканал ОНТ проводит музыкальный фестиваль «Песня года Беларуси», который в этом году прошел 8 июня на центральной площади культурной столицы страны Новополоцка. Телеверсия масштабного концерта «Песня года Беларуси-2018» выйдет в эфир ОНТ накануне дня рождения телеканала – 24 июня – в двух частях: в 18:20 и 21:05.

Основой для формирования трек-листа концерта стали списки лидеров ротаций, которые подавались музыкальными редакторами Радио ОНТ с учетом рекомендаций нескольких самых популярных радиостанций Беларуси. Рассматривались песни, попавшие в горячую ротацию с декабря 2017 года по май 2018-го. При составлении трек-листа принималась во внимание популярность музыкальных композиций и видеоклипов на YouTube и в иных социальных сетях. Так, в этом году в число участников попала известная блогер Юлия Годунова, композиция которой «Давай останемся» бьет рекорды по популярности в Интернете.

Своими выступлениями телезрителей порадуют более 30 самых популярных артистов Беларуси, среди которых Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова. Алена Ланская выступит в дуэте с хедлайнером концерта – российским артистом Глебом Матвейчуком, еще один дуэт прозвучит в исполнении Анны Шаркуновой и группы «Без Билета». Откроет концерт юная исполнительница Лера Яскевич песней «Калi рана ўстанеш», посвященной теме малой родины. По уже сложившейся традиции ОНТ ежегодно приглашает на «Песню года» народных любимцев и давних друзей телеканала Ядвигу Поплавскую, Анатолия Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ирину Афанасьеву, Искуи Абалян.

Организаторы «Песни года Беларуси-2018» – телеканал ОНТ, Новополоцкий городской исполнительный комитет и Центр культуры Новополоцка.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​На протяжении 13 лет телеканал ОНТ проводит музыкальный фестиваль «Песня года Беларуси», который в этом году прошел 8 июня на центральной площади культурной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Минске установили пандус, который перекрыл вход в подъезд по лестнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика