Телеканал ОНТ покажет «Песню года Беларуси-2018»

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На протяжении 13 лет телеканал ОНТ проводит музыкальный фестиваль «Песня года Беларуси», который в этом году прошел 8 июня на центральной площади культурной столицы страны Новополоцка. Телеверсия масштабного концерта «Песня года Беларуси-2018» выйдет в эфир ОНТ накануне дня рождения телеканала – 24 июня – в двух частях: в 18:20 и 21:05.

Основой для формирования трек-листа концерта стали списки лидеров ротаций, которые подавались музыкальными редакторами Радио ОНТ с учетом рекомендаций нескольких самых популярных радиостанций Беларуси. Рассматривались песни, попавшие в горячую ротацию с декабря 2017 года по май 2018-го. При составлении трек-листа принималась во внимание популярность музыкальных композиций и видеоклипов на YouTube и в иных социальных сетях. Так, в этом году в число участников попала известная блогер Юлия Годунова, композиция которой «Давай останемся» бьет рекорды по популярности в Интернете.

Своими выступлениями телезрителей порадуют более 30 самых популярных артистов Беларуси, среди которых Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова. Алена Ланская выступит в дуэте с хедлайнером концерта – российским артистом Глебом Матвейчуком, еще один дуэт прозвучит в исполнении Анны Шаркуновой и группы «Без Билета». Откроет концерт юная исполнительница Лера Яскевич песней «Калi рана ўстанеш», посвященной теме малой родины. По уже сложившейся традиции ОНТ ежегодно приглашает на «Песню года» народных любимцев и давних друзей телеканала Ядвигу Поплавскую, Анатолия Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Ирину Афанасьеву, Искуи Абалян.

Организаторы «Песни года Беларуси-2018» – телеканал ОНТ, Новополоцкий городской исполнительный комитет и Центр культуры Новополоцка.