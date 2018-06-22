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Президент Туркменистана продолжает зажигать

23.06.2018 13:27 — Разное | UDF  
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Он лично собрал по своим чертежам гоночную машину.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, ранее уже затмивший даже полуголого Владимира Путина, во всей красе проявил очередную сторону своей многогранной натуры.

Как сообщает агентство «Туркменистан сегодня», глава государства посетил национальный Центр автомобильного спорта. По ходу визита Гурбангулы сначала сделал набросок фирменного внедорожника на бумаге. В частности, президент «отметил, что болтовой каркас можно усилить для большей устойчивости во время гонки по бездорожью, заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали, чтобы придать всей конструкции дополнительную надёжность, фактически создав обновлённую модель высокоскоростного спортивного внедорожника».

После этого Бердымухамедов проверил двигатель, колёса и лично заменил ряд деталей. Затем «в целях испытания заново собранного на основе своих чертежей автомобиля» глава Туркменистана сел за его руль, а его сын Сердар занял место штурмана. Внедорожник сорвался с места и направился в сторону Каракумов.

 
 
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Он лично собрал по своим чертежам гоночную машину.
 
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