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Офицеры компенсировали ущерб водителю Volkswagen, на который наехала БМП
Новости Беларуси. 22 июня в Гродно БМП наехала на Volkswagen. На следующий день офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования компенсировали водителю причинённый ущерб.
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На неделе в Гродно занесло БМП и транспортное средство наехало на Volkswagen.
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Новости Беларуси. 22 июня в Гродно БМП наехала на Volkswagen. На следующий день офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного...
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