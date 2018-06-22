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24 июня в Беларуси будет прохладно и дождливо

23.06.2018 14:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 июня в Беларуси на отдельных территориях ожидаются сильные дожди с грозами.  

По сведениям Белгидромета, в воскресенье сохранится облачная с проясненими погода. Согласно прогнозам синоптиков, почти по всей Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются ливни. Днём могут быть грозы.  

Ветер прогнозируется умеренный, при грозах – порывистый. Ночью и утром столбик термометра опустится до +7… +12°С. Днём температура будет сильно колебаться в зависимости от территории. Если на севере ожидается +12°С, то по югу республики будет +21°С.  

 
 
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Новости Беларуси. 24 июня в Беларуси на отдельных территориях ожидаются сильные дожди с грозами.   По сведениям Белгидромета, в воскресенье сохранится облачная с...
 
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