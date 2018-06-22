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Самолет, перевозивший 70 перуанских болельщиков, загорелся перед посадкой
Самолет, перевозивший 70 болельщиков сборной Перу из Екатеринбурга в Тюмень, загорелся незадолго до захода на посадку, сообщает
По данным телеканала, за 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали громкий хлопок, после которого началось задымление в салоне транспорта. Предварительно причиной аварии называют возгорание одной из турбин самолета.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что болельщики планировали из Тюмени отправиться в Москву.
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Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборная Перу лишилась возможности выйти в плей-офф турнира, проиграв сборным Дании (0:1) и Франции (0:1).
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Самолет, перевозивший 70 болельщиков сборной Перу из Екатеринбурга в Тюмень, загорелся незадолго до захода на посадку.
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