Самолет, перевозивший 70 перуанских болельщиков, загорелся перед посадкой

Самолет, перевозивший 70 болельщиков сборной Перу из Екатеринбурга в Тюмень, загорелся незадолго до захода на посадку, сообщает RPP .

По данным телеканала, за 20 минут до посадки пассажиры самолета услышали громкий хлопок, после которого началось задымление в салоне транспорта. Предварительно причиной аварии называют возгорание одной из турбин самолета.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что болельщики планировали из Тюмени отправиться в Москву.

Видео: TV Perú Noticias

Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Сборная Перу лишилась возможности выйти в плей-офф турнира, проиграв сборным Дании (0:1) и Франции (0:1).