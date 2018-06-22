|
В Гродно три человека погибли при пожаре в квартире
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре в квартире гродненской многоэтажки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.
Информация о пожаре в доме на ул.Горького поступила спасателям 23 июня днем. Горела квартира на 11-м этаже. "Для тушения была задействована автолестница. В квартире были обнаружены трое погибших, - сказала Наталья Живолевская. - Эвакуация жильцов дома не понадобилась".
Причина пожара устанавливается.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли при пожаре в квартире гродненской многоэтажки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)