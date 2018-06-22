Выпускной в Институте пограничной службы: новоиспечённые пограничники получили лейтенантские погоны

Выпускники Института пограничной службы 23 июня получили лейтенантские погоны на Площади Государственного флага.

Их поздравило командование Пограничного комитета, преподаватели и курсанты института. Самый долгожданный – первый офицерский белый танец с супругами и невестами.

Впереди у пограничников – месяц отпуска, а затем они отправятся в погранотряды по всей стране.