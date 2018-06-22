|
Выпускной в Институте пограничной службы: новоиспечённые пограничники получили лейтенантские погоны
Выпускники Института пограничной службы 23 июня получили лейтенантские погоны на Площади Государственного флага.
Их поздравило командование Пограничного комитета, преподаватели и курсанты института. Самый долгожданный – первый офицерский белый танец с супругами и невестами.
Впереди у пограничников – месяц отпуска, а затем они отправятся в погранотряды по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выпускники Института пограничной службы 23 июня получили лейтенантские погоны на Площади Государственного флага.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)