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Столбцы отмечают 425 лет со дня основания города

23.06.2018 16:44 — Разное | ОНТ  
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Первый большой юбилей – 425 лет – празднуют Столбцы! Дату основания города историки определили лишь полтора года назад.

А потому подобного торжества здесь ещё не было. Размах (только в этом случае кисти) местные почувствовали даже до официального старта. Фасады нескольких многоэтажек украсили граффити с любимыми горожанами цитатами из произведений Якуба Коласа, который родом с этой земли.

На центральной улице необычайно шумно. Праздничное шествие – под звуки оркестра. В колоннах – представители предприятий, работники культуры, образования и, конечно, молодёжь. Затем торжества переместились в парки и скверы. Рядом – выставка усадеб. Пройти мимо невозможно: запах лучших блюд белорусской кухни разносится на десятки метров. 

Напомнили в Столбцах историю – помогли рыцари, которые устроили реконструкцию турниров. А здесь уже современность: в честь праздника – фотовыставка. И она пополнится снимками первого большого юбилея. Его кульминация – вечерний концерт и, конечно, фейерверк. 

 
 
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​Первый большой юбилей – 425 лет – празднуют Столбцы! Дату основания города историки определили лишь полтора года назад.
 
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