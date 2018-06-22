Столбцы отмечают 425 лет со дня основания города

Первый большой юбилей – 425 лет – празднуют Столбцы! Дату основания города историки определили лишь полтора года назад.

А потому подобного торжества здесь ещё не было. Размах (только в этом случае кисти) местные почувствовали даже до официального старта. Фасады нескольких многоэтажек украсили граффити с любимыми горожанами цитатами из произведений Якуба Коласа, который родом с этой земли.



На центральной улице необычайно шумно. Праздничное шествие – под звуки оркестра. В колоннах – представители предприятий, работники культуры, образования и, конечно, молодёжь. Затем торжества переместились в парки и скверы. Рядом – выставка усадеб. Пройти мимо невозможно: запах лучших блюд белорусской кухни разносится на десятки метров.

Напомнили в Столбцах историю – помогли рыцари, которые устроили реконструкцию турниров. А здесь уже современность: в честь праздника – фотовыставка. И она пополнится снимками первого большого юбилея. Его кульминация – вечерний концерт и, конечно, фейерверк.