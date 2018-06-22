107 человек окончили Университет гражданской защиты и пополнили ряды МЧС

К современным угрозам готовы. В Университете гражданской защиты МЧС – выпуск. Лейтенантские погоны получили 107 спасателей.

Впереди короткий отпуск, после которого молодые специалисты разъедутся на службу по всей стране. Беларусь – одна из немногих стран, где спасатель – это служба сродни военной. Отсюда и дисциплина, ответственность, и воинские ритуалы. Выпускников, по традиции, напутствовал глава ведомства.

Университет гражданской защиты образован указом Президента два года назад. Уровень подготовки в вузе – один из самых высоких в СНГ. К нам на обучение направляют специалистов из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана.