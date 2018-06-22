Белорусские легкоатлеты выиграли международную матчевую встречу на стадионе «Динамо»

Сборная Беларуси одержала победу в международном легкоатлетическом матче на обновлённом стадионе «Динамо».

Хороший результат показала Алина Талай. Наша спортсменка в беге на 100 метров выступила на уровне мировых лидеров – 12,50 секунды. Светлана Куделич успешно преодолела дистанцию 3000 метров с препятствиями. Её результат – 9 минут 47,92 секунды.

Белорусы в итоге набрали 160 очков. Значительно нам уступила Украина – сразу 22 балла. Третье место – у команды Балканских стран.