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Белорусские легкоатлеты выиграли международную матчевую встречу на стадионе «Динамо»

23.06.2018 17:00 — Разное | ОНТ  
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Сборная Беларуси одержала победу в международном легкоатлетическом матче на обновлённом стадионе «Динамо».

Хороший результат показала Алина Талай. Наша спортсменка в беге на 100 метров выступила на уровне мировых лидеров – 12,50 секунды. Светлана Куделич успешно преодолела дистанцию 3000 метров с препятствиями. Её результат – 9 минут 47,92 секунды.

Белорусы в итоге набрали 160 очков. Значительно нам уступила Украина – сразу 22 балла. Третье место – у команды Балканских стран.

 
 
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​Сборная Беларуси одержала победу в международном легкоатлетическом матче на обновлённом стадионе «Динамо».
 
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