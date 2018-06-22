На пожаре в Гродно погибли три человека

Новости Беларуси. Днём 23 июня в одном из домов Гродно загорелась квартира на 11 этаже.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, пожар произошёл на улице Горького. Для его ликвидации спасатели применили автолестницу.

В квартире были обнаружены тела трёх человек.

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Выясняется причина возгорания.

На неделе в в Берестовицком районе загорелся жилой кирпичный дом.