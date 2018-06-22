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На пожаре в Гродно погибли три человека
Новости Беларуси. Днём 23 июня в одном из домов Гродно загорелась квартира на 11 этаже.
Как
В квартире были обнаружены тела трёх человек.
Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Выясняется причина возгорания.
На неделе в в Берестовицком районе загорелся жилой кирпичный дом.
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Новости Беларуси. Днём 23 июня в одном из домов Гродно загорелась квартира на 11 этаже. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, пожар произошёл на улице...
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