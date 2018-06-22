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На пожаре в Гродно погибли три человека

23.06.2018 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 23 июня в одном из домов Гродно загорелась квартира на 11 этаже.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, пожар произошёл на улице Горького. Для его ликвидации спасатели применили автолестницу.  

В квартире были обнаружены тела трёх человек.  

Эвакуация жильцов дома не потребовалась. Выясняется причина возгорания.  

На неделе в в Берестовицком районе загорелся жилой кирпичный дом. 

В огне погибли отец и сын – здесь подробнее.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Днём 23 июня в одном из домов Гродно загорелась квартира на 11 этаже.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, пожар произошёл на улице...
 
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