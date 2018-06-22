Виктор Лискович: «Каждому талантливому и образованному абитуриенту государство гарантированно обеспечит получение образования»

Звонки на прямую линию традиционно поступают по самому широкому спектру вопросов: от проблем сферы ЖКХ и благоустройства до юридических ситуаций, в которых жители региона просят разобраться. Каждое такое обращение фиксируют специалисты облисполкома и каждое поступает на контроль.
В эту субботу среди прочего звонившие просили не только отремонтировать дороги или благоустроить дворовые территории. Обращения касались и сферы образования. В частности, жительница Гродно обратилась за разъяснениями по вопросу сдачи ее сыном централизованного тестирования, которое сейчас проходят будущие абитуриенты по всей стране. Молодой человек из-за болезни не смог присутствовать на сдаче ЦТ в основной день. Сейчас женщина волнуется, когда и как он сможет написать выбранные предметы. Ответ она получила тут же, и максимально исчерпывающий. Так как причина отсутствия в основной день ЦТ была уважительной и есть подтверждение из поликлиники, молодой человек сможет пройти централизованное тестирование в резервные дни - 6, 8 и 10 июля. Резервная сдача ЦТ будет проходить в Минске в Белорусском государственном университете. Выбрать день сдачи можно в зависимости от предмета или других приоритетов выпускника.
- В эту вступительную кампанию централизованное тестирование сдают около 7 500 будущих абитуриентов из Гродненской области. Это важная для нас цифра - желание выпускников школ и гимназий продолжать обучение в белорусских университетах - стабильная тенденция последних лет. Этот факт определенно говорит о том, что наша высшая школа популярна среди абитуриентов, она дает максимально широкие знания, база подготовки и современные педагогические методы и системы это подтверждают, - отметил Виктор Лискович. - И что особенно важно - это фундаментальная образовательная сфера позволяет реализовать себя будущим абитуриентам, выбрать мечту и вместе с ней профессию и стремится к ней. Государство заинтересованно в профессионалах, которые придут в будущем на предприятия или, например, откроют собственное дело. Безусловно, создавая условия для их подготовки - мы инвестируем в будущее страны. Закономерно, что каждому талантливому и образованному абитуриенту государство гарантированно обеспечит получение высшего образования.
К слову, сейчас будущие абитуриенты сдали уже несколько предметов по ЦТ. Результаты будут размещены на сайте РИКЗ и в местах проведения тестирования. 2 июля - последний день написания тестов в основное время.
- Тот факт, что за все время нынешней кампании по сдаче централизованного тестирования в гродненском регионе, как свидетельствует последняя информация, ни одного участника ЦТ не удалили и не отстранили от написания тестирования за нарушение дисциплины или использование мобильных телефонов и подобной техники - свидетельствует в том числе о самодисциплине молодых людей, о понимании ими значимости образования и честного подхода к сдаче ЦТ, - подчеркнул заместитель председателя облисполкома.
Также во время прямой линии звонившие обращались с вопросами и предложениями. В том числе, установить лавочки возле гимназии №3 в Гродно. Интересовали звонивших благоустройство дорог в микрорайоне Зарица, а также вопросы обновления асфальтового покрытия во дворах на улицах Домбровского и Комарова, медицинского обслуживания и частные запросы по предоставлению группы инвалидности. Решение этих вопросов будет доведено до ответственных служб на уровне администраций районов и райисполкомов и взято на контроль.