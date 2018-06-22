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Бельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018

23.06.2018 17:14 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Бельгии крупно обыграла Тунис в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, которая состоялась на столичном стадионе "Спартак", закончилась со счётом 5:2 (3:1). На трибунах присутствовало 44 тысячи 190 зрителей.

В первом тайме, на 6-й минуте, пенальти в ворота тунисцев забил капитан бельгийской команды Эден Азар, на 16-й минуте преимущество бельгийцев удвоил Ромелу Лукаку. Почти сразу, на 18-й минуте, сборная Туниса отыграла один мяч усилиями Дулана Бронна, который вскоре покинул поле из-за травмы, полученной в борьбе с соперником.

На 43-й минуте поле из-за повреждения покинул ещё один футболист сборной Туниса - Сиан Бен Юссуф, которого заменил Йоан Бен Алуан. В добавленное к первому тайму время бельгийцы восстановили фору в два мяча после точного удара Лукаку, для которого забитый гол стал четвёртым в двух матчах. По этому показателю он сравнился с португальцем Криштиану Роналду. В начале второго тайма, на 51-й минуте бельгийцы организовали ещё один гол в ворота тунисцев, второй раз за игру отличился Азар. На 76-й минуте упустил шанс взять ворота тунисской команды Миши Батшуайи, вышедший на замену во втором тайме, после его удара мяч из пустых ворот вынес Яссин Мерья. Спустя несколько минут он же послал мяч в перекладину ворот примерно с 13 метров.

На 80-й минуте М.Батшуайи бил в упор, но вратарь тунисцев Фарух Бен Мустафа отразил снаряд. На 90-й минуте Батшуайи реализовал голевой момент и оформил разгром сборной Туниса. Спустя пару минут он же отличился ещё раз, но не попал в ворота. В добавленное к матчу время тунисцы отквитали еще один мяч, точный удар на счету капитана команды Вахби Хазри.

 
 
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Сборная Бельгии крупно обыграла Тунис в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Встреча, которая состоялась на столичном стадионе...
 
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