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В Пинске с начала года построено 63 индивидуальных жилых дома

23.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Пинский горисполком принял очередное решение о сдаче в эксплуатацию индивидуального жилья. Документом вводится в строй 5 домов городской «индивидуалки» общей площадью 634,7 кв.м.

  Всего с начала 2018 года в Пинске принято в эксплуатацию 63 объекта индивидуального жилищного строительства. В общей сложности фонд индивидуального жилья горожан пополнился за это время на 10 258,2 кв.м.

  Пинский горисполком



 
 
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  Пинский горисполком принял очередное решение о сдаче в эксплуатацию индивидуального жилья. Документом вводится в строй 5 домов городской «индивидуалки» общей...
 
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