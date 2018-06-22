В Пинске с начала года построено 63 индивидуальных жилых дома

Пинский горисполком принял очередное решение о сдаче в эксплуатацию индивидуального жилья. Документом вводится в строй 5 домов городской «индивидуалки» общей площадью 634,7 кв.м.

Всего с начала 2018 года в Пинске принято в эксплуатацию 63 объекта индивидуального жилищного строительства. В общей сложности фонд индивидуального жилья горожан пополнился за это время на 10 258,2 кв.м.

Пинский горисполком