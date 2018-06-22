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​Неймара высмеяли в соцсетях за его «артистичное» падение ради пенальти

23.06.2018 18:36 — Разное | ОНТ  
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Бразилец Неймар – последний игрок, который стал мемом на чемпионате мира по футболу, проходящем сейчас в России.

Пользователи соцсетей высмеяли футболиста за то, что он симулировал падение, чтобы заработать пенальти.

Его впечатляющее падение в матче против Коста-Рики настолько взбудоражило общественность, что в адрес футболиста посыпались едкие комментарии.

Неймар сразу же упал, как подкошенный в штрафной после того, как игрок другой команды едва дотронулся до него. Бразилец плюхнулся на спину, чтобы судья назначил пенальти.

Сначала судья Бьорн Кейперс поверил Неймару и указал на точку, но после консультации с другими судьями и просмотра видеоповтора отменил своё решение.

Ну, а пользователи социальных сетей до сих пор продолжают высмеивать Неймара за его акробатику и за то, что он, казалось, призывал к штрафу ещё до того, как закончил падать.

 
 
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Пользователи соцсетей высмеяли футболиста за то, что он симулировал падение, чтобы заработать пенальти.
 
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