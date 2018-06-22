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Страны «Восточного партнерства» снизят тарифы на роуминг
23.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Страны «Восточного партнерства» до конца 2020 года подпишут соглашение по снижению тарифов на роуминг. Такой договоренности достигли в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов, передает телеканал «МИР 24».
Постепенно цены на связь за границей станут максимально близкими с национальными тарифами внутри стран. В этом году эксперты выработают дорожную карту стран «Восточного партнерства». Нужно учесть интерес и мобильных операторов, и простых граждан.
Участники встречи отметили, что Евросоюз решал вопрос роуминга около десяти лет, и резкого снижения стоимости связи не прогнозируется.
Напомним, что в число стан
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Договоренность была достигнута в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов.
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