Как меняется восприятие Беларуси в ЕС? Репортаж из Брюсселя

Когда ждать от «Восточного партнёрства» практических, конкретных результатов? Мнение из Брюсселя. Передаёт руководитель нашего европейского бюро Руслан Поддубский.

Тот, кто читает бельгийские и французские газеты, хорошо знаком с героями этого художника. Жак Сондрон каждый день начинает с чистого листа. Карикатурист смотрит на жизнь без фильтров и уверен, что только юмор и сатира могут спасти современный мир, в котором так много двойных стандартов и стереотипов.

Жак Сондрон, художник (Бельгия): «В большинстве своём, если здесь говорят о России, Украине или Беларуси, многие считают, что это одни и те же люди, с одинаковыми привычками и похожим поведением. А то, что это совершенно разные страны со своей культурой и традициями, задумываются не все».

Если условно – европейское восприятие нашей страны можно разделить на две части: «Беларусь – где это?» И вторая: «Беларусь? О, крутая страна, хотел бы там побывать». Проверим?

Время идёт, всё меняется, в том числе и мнение о Беларуси, – уверены наши европейские соотечественники. Кто-то здесь несколько лет, кто-то (как Оксана, «локомотив» белорусской диаспоры в Брюсселе) – 23 года. Любовь, бизнес, учёба или работа – у каждого своя история переезда, но у всех тёплые чувства к Родине и острое желание помочь преодолеть информационные барьеры.

«Знания – сила». Эту прописную истину Екатерина Царанок положила в основу своего образовательного проекта. Она изучала инновационную педагогику в Америке, теперь делает это в Европе. Суть проста – создать условия для студентов и преподавателей (в том числе из Беларуси) для учёбы, повышения квалификации и даже выбора профессии. Быть смелее – её главный посыл.

Фотография с Президентом Беларуси для Филипа Вандербруле имеет особое значение.Все молодые, энергичные, готовые на подвиги ради общего дела, а впереди– непростой, но интересный путь: построить мост Беларусь-ЕС. Позади больше 15-ти лет, многое получилось, – говорит почётный консул Бельгии в Беларуси. И многое ещё впереди.

Филип Вандербруле, почётный консул Бельгии в Беларуси: «Ваша страна ввела безвизовый режим. Я вижу, как загружены прямые рейсы, я вижу группы туристов, которые едут смотреть природу, историю, архитектуру. Раньше был только спорт или гуманитарные проекты, сейчас – всё больше и больше интерес европейцев».

Увеличить торговлю и сосредоточиться на конкретных проектах, оставив политику за порогом, – к такой форме работы Минск не первый год призывает Брюссель. Простой, но при этом абсолютно понятный посыл нашего Президента в Европе, судя по всему,наконец-то сталивоспринимать буквально.

Стабильная страна с понятным политическим курсом, переговорная площадка, двигатель интеграционных процессов, обязательность, исполнительность, ответственность за слова без пустых обещаний – так европейский «истеблишмент» начал воспринимать официальный Минск. Кто-то об этом говорит ещё шёпотом, но еврокомиссар Йоханнес Хан – в открытую и от души. И во время встречи с Президентом Беларуси, и во время простой прогулки по минским магазинам.

Ну а лучший способ сломать межнациональные барьеры – перенести эмоции на спортивные площадки. Минск до сих пор вспоминают по хоккейному чемпионату мира, Беларусь готовится удивлять гостей Европейскими играми и болеет за ближайших соседей – организаторов футбольного чемпионата мира. А сам футбол в эти дни заставил даже карикатуристов наконец-то обратить внимание не на чужие пороки, а на себя и свои недостатки. Конечно, с европейской иронией.