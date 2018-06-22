ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как меняется восприятие Беларуси в ЕС? Репортаж из Брюсселя

23.06.2018 20:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Когда ждать от «Восточного партнёрства» практических, конкретных результатов? Мнение из Брюсселя. Передаёт руководитель нашего европейского бюро Руслан Поддубский. 

Тот, кто читает бельгийские и французские газеты, хорошо знаком с героями этого художника. Жак Сондрон каждый день начинает с чистого листа. Карикатурист смотрит на жизнь без фильтров и уверен, что только юмор и сатира могут спасти современный мир, в котором так много двойных стандартов и стереотипов.

Жак Сондрон, художник (Бельгия): «В большинстве своём, если здесь говорят о России, Украине или Беларуси, многие считают, что это одни и те же люди, с одинаковыми привычками и похожим поведением. А то, что это совершенно разные страны со своей культурой и традициями, задумываются не все».

Если условно – европейское восприятие нашей страны можно разделить на две части: «Беларусь – где это?» И вторая: «Беларусь? О, крутая страна, хотел бы там побывать». Проверим?

Время идёт, всё меняется, в том числе и мнение о Беларуси, – уверены наши европейские соотечественники. Кто-то здесь несколько лет, кто-то (как Оксана, «локомотив» белорусской диаспоры в Брюсселе) – 23 года. Любовь, бизнес, учёба или работа – у каждого своя история переезда, но у всех тёплые чувства к Родине и острое желание помочь преодолеть информационные барьеры.

«Знания – сила». Эту прописную истину Екатерина Царанок положила в основу своего образовательного проекта. Она изучала инновационную педагогику в Америке, теперь делает это в Европе. Суть проста – создать условия для студентов и преподавателей (в том числе из Беларуси) для учёбы, повышения квалификации и даже выбора профессии. Быть смелее – её главный посыл.

Фотография с Президентом Беларуси для Филипа Вандербруле имеет особое значение.Все молодые, энергичные, готовые на подвиги ради общего дела, а впереди– непростой, но интересный путь: построить мост Беларусь-ЕС. Позади больше 15-ти лет, многое получилось, – говорит почётный консул Бельгии в Беларуси. И многое ещё впереди.

Филип Вандербруле, почётный консул Бельгии в Беларуси: «Ваша страна ввела безвизовый режим. Я вижу, как загружены прямые рейсы, я вижу группы туристов, которые едут смотреть природу, историю, архитектуру. Раньше был только спорт или гуманитарные проекты, сейчас – всё больше и больше интерес европейцев».

Увеличить торговлю и сосредоточиться на конкретных проектах, оставив политику за порогом, – к такой форме работы Минск не первый год призывает Брюссель. Простой, но при этом абсолютно понятный посыл нашего Президента в Европе, судя по всему,наконец-то сталивоспринимать буквально.

Стабильная страна с понятным политическим курсом, переговорная площадка, двигатель интеграционных процессов, обязательность, исполнительность, ответственность за слова без пустых обещаний – так европейский «истеблишмент» начал воспринимать официальный Минск. Кто-то об этом говорит ещё шёпотом, но еврокомиссар Йоханнес Хан – в открытую и от души. И во время встречи с Президентом Беларуси, и во время простой прогулки по минским магазинам.

Ну а лучший способ сломать межнациональные барьеры – перенести эмоции на спортивные площадки. Минск до сих пор вспоминают по хоккейному чемпионату мира, Беларусь готовится удивлять гостей Европейскими играми и болеет за ближайших соседей – организаторов футбольного чемпионата мира. А сам футбол в эти дни заставил даже карикатуристов наконец-то обратить внимание не на чужие пороки, а на себя и свои недостатки. Конечно, с европейской иронией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда ждать от «Восточного партнёрства» практических, конкретных результатов? Мнение из Брюсселя. Передаёт руководитель нашего европейского бюро Руслан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны «Восточного партнерства» снизят тарифы на роуминг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика