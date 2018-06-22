Больно ли жалит «Шершень»? Корреспондент ОНТ изучает современный противотанковый комплекс

Все достижения страны будет повод вспомнить совсем скоро – 3 июля, в День независимости. Военные готовят большой парад – это самая зрелищная (и любимая многими) часть праздника. И в этом году будет на что посмотреть – например, на отечественную противотанковую технику. Беларусь, к слову, входит в «большую семёрку» стран, способных производить такое оружие. Разрабатывать, а не модернизировать советские образцы. Алексей Кряквин рассмотрел грозного «Шершня» ещё до парада.

То, что раньше казалось фантастикой, – теперь реальность. И настоящая мечта мотострелков армий всего мира. Простой, и главное эффективный противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Идея частной белорусской компании реализовалась в сравнительно недорогой разработке. «Доводка» комплекса до совершенства идёт вот уже 13 лет. И всё ещё продолжается. Но даже сейчас «Шершень» жалит больно и гарантированно пробивает броню любого танка.

Комплекс разрабатывали как переносной. Трое бойцов способны на себе транспортировать систему (пусковую направляющую, управляемую ракету, лазерный прицел и прибор управления). Позже «Шершень» решили интегрировать с транспортным средством. Будь то штурмовая боевая машина или бронеавтомобиль. Хотя, по заверениям разработчиков, комплекс можно установить даже на палубе корабля. Первые испытания на передвижной платформе прошли на иностранной технике. Сейчас изделие обрело отечественное шасс и .

Игорь Семериков, директор предприятия-изготовителя ПТРК «Шершень»: «Сама машина сделана по-военному. Это не переделка, как часто бывает на мировом рынке, когда грузовую машину обвешивают бронёй со своими негативными последствиями. Сделано как надо!»

В этом исполнении «Шершень» практически неуязвим. Машина защищена от автоматного и пулемётного огня. При этом комплекс может поражать цели на дистанции до восьми километров. Как говорится, «кто не спрятался…» А вот «Шершень» опасен даже из укрытия. Прицел и ракеты поднимаются, словно перископ у субмарины. А оператор может управлять комплексом дистанционно.

На мировом рынке вооружений «Шершень» и его модификации успешно конкурируют с ведущими производителями. Среди преимуществ над американской системой «Javelin» – не только цена.

В мире только семь государств, способных выпускать противотанковые комплексы такого уровня. В достижениях производители соревнуются на крупных выставках вооружений. Новая модификация «Шершня» будет представлена на ближайших форумах в Беларуси, России, Арабских Эмиратах.

Увидеть комплекс зрители смогут 3-го июля на параде по случаю Дня Независимости. «Шершень» на шасси бронеавтомобиля «Волат» пройдёт по столичному проспекту Машерова в составе механизированной колонны вместе с другими новинками военпрома. А в 2019 году белорусская разработка станет одним из центральных экспонатов международной выставки вооружений «Милекс» в Минске.