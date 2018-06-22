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Минский барабанщик замахнулся на мировой рекорд по продолжительности беспрерывной игры на ударных

23.06.2018 21:18 — Разное | ОНТ  
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Побить мировой рекорд! В буквальном смысле. Барабанщик минской рок-группы играет на ударных почти 25 часов без перерыва.

И, похоже, его действительно не остановить. Почти сутки Ян Аладов (кстати, правнук композитора Николая Аладова) держится на воде и зефире. И от души отбивает хиты Майкла Джексона, Muse, Nirvana, LinkinPark, белорусских рокеров. Всё происходящее в прямом эфире транслируется в Интернете. Постоянных зрителей немного, а вот в студии едва ли не каждый час аншлаг. Поддержать коллегу приходят опытные музыканты.

Ян Аладов, основатель музыкальной группы NIHILIST: «Всегда рядом со мной есть люди. Когда я один, я грущу и начинаю засыпать. Ну это естественно – люди дают какую-то энергию. Иногда такие вещи бывают в жизни, которые просто надо сделать. Берёшь, идёшь и делаешь. И даже не готовишься». 

Упорный музыкант закончит барабанить в 22:00. В этот момент запись остановят, а позже направят её в Книгу рекордов Гиннесса.

 
 
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​Побить мировой рекорд! В буквальном смысле. Барабанщик минской рок-группы играет на ударных почти 25 часов без перерыва.
 
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