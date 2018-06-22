Участники благотворительной акции «SunRun Challenge» устроили забег по стадиону «Динамо»

Новые дорожки обновлённого стадиона «Динамо» 23 июня смогли испытать любители бега. Не просто так, а благой цели ради – каждый километр шёл в общий зачёт. Так зачем «Динамо» бежит? Интересовался Андрей Александров.

Беги, Беларусь, беги! Сотни людей по всей стране присоединяются к спортивной акции, чтобы помочь «солнечным» детям – с особенностями психофизического развития. Участники, не жалея себя, жгут калории, чтобы успеть пробежать за четыре дня 50 тысяч километров. Как только эта отметка будет преодолена, дому-интернату окажут финансовую помощь.

И вот оно – без преувеличения, историческое событие: «Динамо» впервые за 81 год принимает благотворительное событие. «SunRun Challenge» – короткие забеги в поддержку детей всего за пару дней превратились в настоящий марафон добра. Участники настолько разогрелись, что дождь им только на руку.

Пробежать нужно 50 тысяч километров. На всех. Годятся и лесная пробежка, и беговая дорожка в спортзале. Или, как сегодня – состязания в выносливости с профессиональными спортсменами. Всё для того, чтобы собрать 50 тысяч рублей для детей. По рублю за каждый километр.

Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. И не важно, где вы находитесь: в Минске, в деревне под Брестом или в другой стране. Достаточно запустить фитнес-приложение на своём мобильном телефоне и пробежать столько, сколько сможете.

Наш корреспондент пробежал чуть больше двух километров. По сравнению с отдельными участниками предыдущих этапов акции, результат, конечно же, скромный. Некоторые намотали более 50-ти километров, а это шесть часов непрерывного бега.

Результатами участники делятся в социальных сетях, организаторы – занимаются подсчётом. Километры переводят в килоджоули, и этой «доброй» энергией белорусы заряжают огромную батарейку. За ней можно следить на самом большом экране страны и в интернете. Пока пробежали около половины, но никто с дистанции не сходит.

На счету каждый километр. На собранные деньги в дом-интернат для детей с особенностями развития закупят оборудование для реабилитации.

Счётчик энергии добра будет работать ещё 24 июня. Осталось пробежать около 20-ти тысяч километров. Как только огромная батарейка наберёт 13 миллионов 180 тысяч килоджоулей – километры превратятся в рубли.