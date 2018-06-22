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Девушкам из полиции Ливана разрешили нести дежурство в шортах
Новая форма полиции Ливана может увеличить количество дорожных аварий в стране.
Девушкам-полицейским разрешили дежурить в шортах. И это на Ближнем Востоке! Хотя нововведение вызвало резкую критику в обществе, похоже, и дамы, и водители новой форме рады. Главное, чтобы мужчины продолжали внимательно следить за дорогой, иначе шорты быстро выйдут из обихода.
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Новая форма полиции Ливана может увеличить количество дорожных аварий в стране.
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