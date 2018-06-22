Год малой родины: путешествие в Шумилинский район

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В Год малой родины в нашей рубрике мы впервые так близко прикоснулись к военной истории. Шумилинский район – именно отсюда 23 июня 1944-го началась операция «Багратион». Здесь же действовала подпольная организация «Юные мстители», состоявшая из подростков.

Сегодня же дети Шумилино строят большие планы. Чем живёт район в эти дни и как чтит историю – смотрите вместе с нами.