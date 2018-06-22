Экономические связи Беларуси и России – в наглядной инфографике

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Беларусь и Россия сохраняют взаимные лидирующие позиции среди торговых партнёров в СНГ. По итогам прошлого года, в общем объеме экспорта товаров на долю России приходилось чуть больше 44%, импорт из России превысил 57%.

Самые доходные статьи белорусского экспорта – молоко и молочная продукция, а также мясо и мясные субпродукты. Беларусь продаёт России сельхозпродукции на четыре миллиарда долларов, а закупает – на миллиард. Но если сравнить, сколько продукции приходится на каждого жителя, соотношение изменится – в перерасчёте на душу населения Беларусь продаёт в Россию на 28,5 долларов, Россия же поставляет нам сельхозтоваров на 117 долларов. Красноречивая статистика.