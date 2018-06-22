Мексика победила Южную Корею на ЧМ-2018

Национальная команда Мексики по футболу обыграла соперников из Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, благодаря этому мексиканцы досрочно обеспечили себе выход в 1/8 турнира.

Встреча соперников по группе F прошла на "Ростов-Арене" в субботу. Команды показали зрелищную атакующую игру. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Мексики.

Первый гол в матче на 26-й минуте забил мексиканец Карлос Вела, реализовав пенальти, назначенный сербским арбитром Милорадом Мажичем за игру корейского защитника рукой в собственной штрафной.

Второй мяч записал себе на счет мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, сумевший переиграть вратаря корейской сборной и изящно переправить мяч в ворота на 66-ой минуте матча.

Мяч престижа за сборную Южной Кореи забил Сон Хён Мин, уже в добавленное время поразив ворота Гильермо Очоа из-за пределов штрафной площади.

На матче присутствовало 43 472 человек, это новый рекорд посещаемости стадиона, вместимость которого составляет 45 тыс. мест. В прошлый рекорд был установлен на матче Бразилия - Швейцария, тогда на стадион прошло 42 109 болельщиков.

Благодаря победе сборная Мексики досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, судьба первого места в группе зависит от исхода матча Швеция - Германия. Если немцы смогут одержать победу, мексиканцы станут единоличными лидерами и выйдут из группы с первого места. Если победу одержат шведы, тогда судьба первого места в группе будет решаться в очной встрече сборных Мексики и Швеции.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующими в Ростове-на-Дону сыграют Исландия и Хорватия, позже на стадионе "Ростов-Арена" пройдет матч 1/8 финала.