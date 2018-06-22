Тренинги, обещающие сделать «успешным». Чего от них больше: пользы или вреда?

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Счастье по объявлению. Стать успешным или здоровым, сделать карьеру или любить правильно сегодня проще простого. Достаточно спросить «как?» Модное слово «коучинг» – вот ответ на все беды. Что это – эффективный инструмент саморазвития или обман под яркой оболочкой? Наталья Казей – пусть меня научат. Или всё-таки нет?

Нашумевший проект «Спарта» – тренинг, который убивает, но не работает?! Обещания сделать из вас успешного, «настоящего» мужчину, избавить от страхов и отсутствия дисциплины. Реальность или обман? В этом видеоразоблачении наивным мужчинам открывают глаза: тренинг «Спарта» – всего лишь манипуляция.

А вот ещё один громкий скандал. Тоже связан с тренерами. Их тема, пожалуй, куда более востребована – секс. Алекс Лесли и Настя Рыбка называют себя секс-гуру. Скандальные белорусы вышли на международный уровень, но оказались за решёткой. Век таких тренеров не может быть долгим.

Руководитель «Тренинг Клуба», пожалуй, самый известный и уважаемый в Беларуси организатор разных семинаров Сергей Володько уверен: люди хотят развиваться. Именно поэтому, по его подсчётам, сегодня всякого рода тренинги посещает каждый десятый взрослый!

Он организовал больше 700 мероприятий, а это тысячи слушателей! Но если по тренерам всё ещё более или менее понятно, то кто такие «коучи»?! Просто модное название, которое поможет заработать больше денег?

Так же, как когда-то были популярны экстрасенсы и целители, сегодня ни один уважающий себя успешный человек просто не может обойтись без «коуча»?

«Коучинг – это искусство создания (с помощью беседы и поведения) среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение». «Коуч – специалист, способный оказывать квалифицированную помощь клиенту в раскрытии его потенциала, развитии его бизнеса и достижении его жизненных целей».

Но все ли «коучи» являются этими самыми специалистами?

Угрозы психическому здоровью такие «горе-коучи» не несут. Только кошельку.

Сергей Володько, организатор, руководитель компании: «У меня был один раз мастер-класс, я не проверил тренера толком, и где-то в первые 10-15 минут я понял: что-то не то происходит. И явно мне придется возвращать деньги людям».

О какой сумме идёт речь? Расценки зависят от раскрутки: от 50 долларов до двух тысяч долларов!

Чего хотят люди? Любви, денег, карьеры… Какие в постели, такие и в жизни – в этом уверена и секс-тренер Наринэ Чаушян. Что такое «лингам» или «йони»? И что значит «Храм для Шивы»? Всем тонкостям лингам-массажа Наринэ и обучает.

Сперва теория, потом практика. На её тренингах женщины отрабатывают приёмы друг на друге и… на манекенах.

Наринэ Чаушян, тренер, НЛП-мастер, сексолог: «Это познавание себя, это поиск своих эрогенных зон, это их раскрытие. Не могу сейчас прямо вот так вам всё откровенно рассказать, потому что это очень интимная тема».

Но мало быть раскрепощённой. Сперва нужно выстроить доверительные отношения с мужчиной. И, конечно, полюбить… себя.

Нужны ли самим тренерам мастер-классы? Конечно, – уверена Наринэ.

А вот Ирина тренерам и «коучам» не верит – мол, все они обманщики и проходимцы. За её плечами десятки семинаров, которые счастья так и не принесли. А на потраченные деньги, подсчитала, могла бы купить машину!

Ольга – мама троих мальчишек. В разводе. Но встречается, как сама говорит, с прекрасным мужчиной. Он её вдохновляет, она его – окрыляет. Ольга уверена: благодаря женским тренингам, на которые ходит, отношения с ним стали… глубже.

Почему одним тренинги помогают, а другие разочаровываются? Возможно, дело в низкой квалификации учителя. А может, кому-то просто нужен пинок, чтобы пойти вперёд. В конечном счёте, цель у всех одна: стать счастливым. А уж что это значит и как этого достичь – дело сугубо индивидуальное.