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Мексика снова выигрывает на ЧМ-2018 и лидирует в квартете
Новости России. В группе F чемпионата мира по футболу отношения между собой выяснили Южная Корея и Мексика, которая в первом круге оставила без очков самих немцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Южноамериканцы победили азиатов со счетом 2:1. «Бело-зеленые» набрали шесть баллов и захватили лидерство в квартете, корейцы же остались за бортом.
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Новости России. В группе F чемпионата мира по футболу отношения между собой выяснили Южная Корея и Мексика, которая в первом круге оставила без очков самих немцев,...
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