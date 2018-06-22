Мексика снова выигрывает на ЧМ-2018 и лидирует в квартете

Новости России. В группе F чемпионата мира по футболу отношения между собой выяснили Южная Корея и Мексика, которая в первом круге оставила без очков самих немцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Болельщик сборной Мексики сделал предложение девушке после победы команды над Германией

Южноамериканцы победили азиатов со счетом 2:1. «Бело-зеленые» набрали шесть баллов и захватили лидерство в квартете, корейцы же остались за бортом.