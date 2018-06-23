Более 1000 минчан пробежали по стадиону «Динамо» в помощь детям

23 июня в Минске на обновленном стадионе «Динамо» прошел Большой благотворительный забег #velcombegom SunRun Challenge.

Пасмурная погода не помешала белорусам объединиться под знаком солнца, и пробежать в помощь детям с синдромом Дауна. На спортивный старт вышли профессиональные спортсмены и просто неравнодушные минчане. Все километры пошли в помощь воспитанникам ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».

23 июня в 11.00 на дорожках впечатляющего спортивного сооружения собрались более тысячи минчан. Накануне забега для них прошли звездные тренировки, которые провели известные белорусские спортсмены Виталий Гурков и Юрий Солодкий. Протяженность дистанции каждый участник выбирал самостоятельно.

«Сегодня белорусы во всем мире объединяются, чтобы помочь детям и подарить им «энергию добра». И совершенно неважно, какая погода за окном. Большой SunRun Challenge доказывает, что каждый из нас способен дарить тепло даже в непогоду. Такие мероприятия объединяют людей вокруг спорта и дают реальный результат. Каждый участник акции SunRun Challenge уже помог «солнечным» детям и изменил их жизнь к лучшему», – отметил участник Большого забега, первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич.

Большой забег SunRun Challenge стал третьим официальным мероприятием на открытом после реставрации «Динамо» и первым благотворительным забегом за всю историю стадиона с 1934 года. Мероприятие поддержала Белорусская федерация легкой атлетики и лично ее председатель Вадим Девятовский. Вышла на беговую дорожку заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка. Вместе со всеми участниками несколько кругов заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

«Радует, что в Беларуси появляется мода не только на спорт, но и на добрые поступки. Я уверен, что все участники сегодняшнего Большого забега #velcombegom получили больше, чем просто порцию здоровья и приятную усталость. После таких пробежек чувствуешь гордость и счастье. Ведь ты не просто покорил очередную дистанцию, а помог детям», - заявил Александр Румак.

Напомним, что бенефициаром благотворительной кампании #velcombegom в этом году является ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов c особенностями психофизического развития». По условиям акции участникам проекта SunRun Challenge с 21 по 24 июня необходимо пробежать 50 000 километров, которые переведут в киловатты «доброй энергии». Когда любители спорта достигнут намеченного результата, компания velcom перечислит в дом-интернат 50 000 белорусских рублей.

«В эти дни в помощь воспитанников интерната бежит вся страна. Большой забег SunRun Challenge – это большой вклад в их будущее. Все полученные средства в результате этой акции пойдут на закупку дорогостоящего медицинского оборудования, которое так необходимо нашим детям», - отметил директор детского дома-интерната Андрей Жданович.

К новой акции #velcombegom подключились белорусы со всего мира. За первые двадня в общем зачете SunRun Challenge уже накоплено более 15 000 километров или 4 500 000 кДж «энергии добра». В помощь «солнечным» детям пробежали десятки известных белорусов. Так свои 15 километров беговой дистанции в копилку акции внес знаменитый спортсмен и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков. А футболисты БАТЭ провели большую командную тренировку #velcombegom и совместными усилиями пробежали 120 километров.

Акция SunRun Challenge продлится до 24 июня, и белорусам со всего мира необходимо сделать последний рывок, чтобы достигнуть заветных 50 000 километров. Для этого нужно просто выходить на пробежки со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom.