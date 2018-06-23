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​Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи

24.06.2018 10:26 — Разное | ОНТ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юное поколение страны с Днём молодёжи.

«Вы – новое поколение суверенного государства, наследники героического прошлого белорусского народа, преодолевшего многовековой путь к обретению своей независимости, - говорится в поздравлении. - Право жить на родной земле, учиться, работать, мечтать и строить планы – это великое счастье и большая ответственность. Совершенствуясь, стремясь к личному успеху, помните, что ваши судьбы связаны воедино и будут вписаны в новую историю Беларуси».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юное поколение страны с Днём молодёжи.
 
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