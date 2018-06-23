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Равнение на День независимости: в Минске отрепетировали парад
24.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся ко Дню независимости. В Минске минувшей ночью прошла генеральная репетиция парада. По центральным улицам проехали более 250 единиц боевой техники, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.
Чеканят шаг под ритм барабанов. Торжественное шествие открывают самые младшие участники парада – суворовцы. Каждый прошел строгий отбор. Требования – идеальная строевая подготовка, дисциплина, отличник в учебе. Но и это еще не все.
Впервые в параде в День независимости примут участие женщины-военнослужащие. Их выбирали, как на конкурс красоты – по возрасту, росту, внешним данным и успешной службе.
На смену пешим расчетам приходит военная техника. Впереди легендарный Т-34, именно этот танк въезжал в освобожденный Минск. Вслед за тридцать четверкой идут современные бронированные автомобили, модернизированные БТРы, ракетные комплексы, беспилотники. Всего более 250 единиц боевой техники.
По-осеннему холодная погода не смутила зрителей парада. Посмотреть на репетицию пришли сотни людей.
День независимости в Беларуси отмечают 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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По центральным улицам белорусской столицы проехали более 250 единиц боевой техники.
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