Равнение на День независимости: в Минске отрепетировали парад

В Беларуси готовятся ко Дню независимости. В Минске минувшей ночью прошла генеральная репетиция парада. По центральным улицам проехали более 250 единиц боевой техники, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

Чеканят шаг под ритм барабанов. Торжественное шествие открывают самые младшие участники парада – суворовцы. Каждый прошел строгий отбор. Требования – идеальная строевая подготовка, дисциплина, отличник в учебе. Но и это еще не все.

«Очень важен слух, так как мы – первая коробка, на нас равняются все остальные коробки, все идут под наш бой», – поясняет курсант Минского военного суворовского училища Антон Рудой.

Впервые в параде в День независимости примут участие женщины-военнослужащие. Их выбирали, как на конкурс красоты – по возрасту, росту, внешним данным и успешной службе.



«Это лицо вооруженных сил. Участие в параде – это тяжелый труд, здесь в том числе и физическая подготовка имеет немаловажное значение», – отметила офицер штаба командования Сил специальных операций Елена Шевчук.



Для псковских десантников участие в параде уже стало традиционным. В 1944 году военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии в составе 1-го, а потом 2-го Белорусских фронтов участвовали в освобождении Беларуси.

«Для меня очень важно и престижно участвовать в параде. Это напоминает нам о подвиге, который совершили наши прадеды, которые ценой своей жизни добивались победы», – говорит замкомандира взвода 76-й десантно-штурмовой дивизии Дмитрий Злобин.

На смену пешим расчетам приходит военная техника. Впереди легендарный Т-34, именно этот танк въезжал в освобожденный Минск. Вслед за тридцать четверкой идут современные бронированные автомобили, модернизированные БТРы, ракетные комплексы, беспилотники. Всего более 250 единиц боевой техники.

По-осеннему холодная погода не смутила зрителей парада. Посмотреть на репетицию пришли сотни людей.



«Отличный парад, я регулярно прихожу смотреть парад с внуком, нам очень нравится», – говорит Евгения Лоранс.



Прошли четко и слаженно. Военные сегодня показали результат долгих тренировок. Летчики тренируются отдельно, чтобы показать высший пилотаж в День независимости Беларуси.



День независимости в Беларуси отмечают 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.