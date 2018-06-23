ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

70 туристов три дня не могут улететь из Киева. У авиакомпании нет самолетов

24.06.2018 10:49 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В киевском аэропорту Жуляны застряло около 70 туристов. Просто потому, что авиакомпания не нашла самолеты, на которые продали билеты, пишет РБК-Украина. 22 июня отменили три рейса в Тунис, а потом еще несколько раз вылет переносили на другую дату. 23 июня людей поселили в гостинице. Теперь вылет обещают 24 июня. Некоторые туроператоры даже не отвечают на звонки.

«22 июня из аэропорта Жуляны в Тунис не смогли вылететь около 70 человек со всей Украины. В Киев привезли людей из разных городов, ведь им отменили рейсы в Тунис в их местных аэропортах. Так, в Жулянах в эту пятницу оказались люди из Харькова, Запорожья, Борисполя, Черновцов. В общем 22 июня не вылетели из Киева в Тунис где-то три самолета. Некоторым туроператор пообещал, что они отправятся 23 июня, в 19.00, некоторым пообещали — 24 июня, в 17.00. Нам не объяснили, каким образом мы поместимся в один самолет. Мы все должны были лететь из Киева в разные города Туниса», — рассказала одна из несостоявшихся пассажиров рейса Наталья Витвитская.

Что говорят в авиакомпании

Bravo Airways развернутого комментария не дала: пассажирам всего лишь предоставили официальное письмо, где сказано, что рейсы не состоялись потому что не было самолета: «Информирую Вас, что рейсы авиакомпании ООО «БРАВО» № 7305, № 7301, № 7371 датой отправления 22.06 были отменены из-за отсутствия воздушного судна». 

Что говорят в аэропорту

«На 22 июня рейсов из Жулян в Тунис не было на табло. На 23 число нет рейсов на табло. Даже отмененных или перенесенных на табло нет. На 24 июня есть только один рейс на 19.00», – рассказали в справочной аэропорта. Пресс-секретарь аэропорта Жуляны Галина Богданенко считает, что людям могли продать билеты на несуществующие рейсы. «Аэропорт тут ни причем. Аэропорту невыгодно отменять рейсы. Авиакомпании получают слот на эти рейсы заранее. Но если этих рейсов нет на табло, нет в расписании, значит, они не были заблаговременно подтверждены аэропортом и авиационными службами. Я не знаю, почему люди приезжают в аэропорт, если рейсов не существует», — рассказала Богданенко.

Что думают пассажиры

Во-первых, пассажиры написали коллективное обращение к авиакомпании «Браво». «Мы уже поехали бы домой, но не можем, потому что мы не знаем, вернут ли нам эти деньги. Непонятно, кто должен возвращать деньги. Некоторые туроператоры не выходят на связь», — говорят люди. Как улетать – никто не знает. Когда будет самолет – тоже. Пока что все, что есть у пассажиров – это просроченные билеты на самолет. Представители туроператоров пообещали вернуть деньги 15 пассажирам, которые отказались от поездки. Правда, пока что только пообещали – деньги еще никому не вернули. 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В киевском аэропорту Жуляны застряло около 70 туристов. Просто потому, что авиакомпания не нашла самолеты, на которые продали билеты, пишет РБК-Украина. 22...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Пятый форум регионов Беларуси и России пройдёт в Могилёве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика