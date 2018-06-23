70 туристов три дня не могут улететь из Киева. У авиакомпании нет самолетов

В киевском аэропорту Жуляны застряло около 70 туристов. Просто потому, что авиакомпания не нашла самолеты, на которые продали билеты, пишет РБК-Украина. 22 июня отменили три рейса в Тунис, а потом еще несколько раз вылет переносили на другую дату. 23 июня людей поселили в гостинице. Теперь вылет обещают 24 июня. Некоторые туроператоры даже не отвечают на звонки.

«22 июня из аэропорта Жуляны в Тунис не смогли вылететь около 70 человек со всей Украины. В Киев привезли людей из разных городов, ведь им отменили рейсы в Тунис в их местных аэропортах. Так, в Жулянах в эту пятницу оказались люди из Харькова, Запорожья, Борисполя, Черновцов. В общем 22 июня не вылетели из Киева в Тунис где-то три самолета. Некоторым туроператор пообещал, что они отправятся 23 июня, в 19.00, некоторым пообещали — 24 июня, в 17.00. Нам не объяснили, каким образом мы поместимся в один самолет. Мы все должны были лететь из Киева в разные города Туниса», — рассказала одна из несостоявшихся пассажиров рейса Наталья Витвитская.

Что говорят в авиакомпании

Bravo Airways развернутого комментария не дала: пассажирам всего лишь предоставили официальное письмо, где сказано, что рейсы не состоялись потому что не было самолета: «Информирую Вас, что рейсы авиакомпании ООО «БРАВО» № 7305, № 7301, № 7371 датой отправления 22.06 были отменены из-за отсутствия воздушного судна».

Что говорят в аэропорту

«На 22 июня рейсов из Жулян в Тунис не было на табло. На 23 число нет рейсов на табло. Даже отмененных или перенесенных на табло нет. На 24 июня есть только один рейс на 19.00», – рассказали в справочной аэропорта. Пресс-секретарь аэропорта Жуляны Галина Богданенко считает, что людям могли продать билеты на несуществующие рейсы. «Аэропорт тут ни причем. Аэропорту невыгодно отменять рейсы. Авиакомпании получают слот на эти рейсы заранее. Но если этих рейсов нет на табло, нет в расписании, значит, они не были заблаговременно подтверждены аэропортом и авиационными службами. Я не знаю, почему люди приезжают в аэропорт, если рейсов не существует», — рассказала Богданенко.

Что думают пассажиры

Во-первых, пассажиры написали коллективное обращение к авиакомпании «Браво». «Мы уже поехали бы домой, но не можем, потому что мы не знаем, вернут ли нам эти деньги. Непонятно, кто должен возвращать деньги. Некоторые туроператоры не выходят на связь», — говорят люди. Как улетать – никто не знает. Когда будет самолет – тоже. Пока что все, что есть у пассажиров – это просроченные билеты на самолет. Представители туроператоров пообещали вернуть деньги 15 пассажирам, которые отказались от поездки. Правда, пока что только пообещали – деньги еще никому не вернули.