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Во Львовской области произошло ДТП. Среди пострадавших есть белорусы

24.06.2018 11:51 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. 23 июня в ДТП во Львовской области один человек погиб, восемь – получили травмы. Авария случилась неподалёку от города Великие Мосты.  

По предварительной информации областного управления Национальной полиции Украины, 59-летний водитель Skoda Octavia заснул за рулём, и транспортное средство оказалось на встречной полосе. В тот момент по дороге ехали Toyota и Mitsubishi, водители которых решили съехать в кювет, чтобы избежать столкновения. В этих машинах никто не пострадал.  

Авария произошла с микроавтобусом Volkswagen LT, за рулём которого находился 35-летний житель Волынской области. В транспортном средстве ехали девять пассажиров. От несовместимых с жизнью травм скончалась женщина, ещё семь человек были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя Skoda.  

По сведениям украинских СМИ, пассажирами микроавтобуса были белорусы. Утром 24 июня информацию подтвердило МИД Беларуси, добавив, что личности пострадавших установлены. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

 
 
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Новости Украины. 23 июня в ДТП во Львовской области один человек погиб, восемь – получили травмы. Авария случилась неподалёку от города Великие Мосты.  
 
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