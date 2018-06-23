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Во Львовской области произошло ДТП. Среди пострадавших есть белорусы
Новости Украины. 23 июня в ДТП во Львовской области один человек погиб, восемь – получили травмы. Авария случилась неподалёку от города Великие Мосты.
По предварительной
Авария произошла с микроавтобусом Volkswagen LT, за рулём которого находился 35-летний житель Волынской области. В транспортном средстве ехали девять пассажиров. От несовместимых с жизнью травм скончалась женщина, ещё семь человек были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя Skoda.
По сведениям украинских СМИ, пассажирами микроавтобуса были белорусы. Утром 24 июня информацию
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Новости Украины. 23 июня в ДТП во Львовской области один человек погиб, восемь – получили травмы. Авария случилась неподалёку от города Великие Мосты.
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