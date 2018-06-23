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Сирии не нужна помощь Запада - Асад

24.06.2018 13:17 — Разное | Интерфакс  
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У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Б.Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать", - подчеркнул Б.Асад. Он отметил, что Сирии "Запад не нужен".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.

 
 
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У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад. "Даже несмотря на...
 
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