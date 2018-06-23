Сирии не нужна помощь Запада - Асад

У Сирии достаточно сил для восстановления своей страны, западные страны не будут участвовать в этом процессе, заявил президент Сирии Башар Асад.

"Даже несмотря на то, что сейчас идет война, у нас достаточно сил, чтобы восстановить страну, мы в этом уверены", - сказал он в эфире программы "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Б.Асад подчеркнул, что заявления западных политиков о том, что они "не дадут ни цента на восстановление Сирии, пока Асад находится у власти", - это "лучшее заявление Запада за все время войны в Сирии".

"Лучшее потому, что они не будут частью восстановления Сирии, мы просто не позволим им это сделать", - подчеркнул Б.Асад. Он отметил, что Сирии "Запад не нужен".

"Запад далек от понятия "честность": они не дают, они только берут", - заключил он.