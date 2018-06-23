Гражданка Беларуси погибла и еще восемь белорусов пострадали в ДТП в Украине

В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадало 9 граждан Беларуси, один из которых погиб, сообщает МИД Беларуси.

"Пострадало 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице.Остальные уже в сознании, в разной степени тяжести-в лечебных учреждениях области", - сообщили в МИД.

По информации министерства, посольство республики в Украине установило личности белорусских граждан.

ДТП произошло на участке автомобильной трассы Ковель - Жолква около города Великие Мосты.