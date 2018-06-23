ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гражданка Беларуси погибла и еще восемь белорусов пострадали в ДТП в Украине

24.06.2018 12:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадало 9 граждан Беларуси, один из которых погиб, сообщает МИД Беларуси.

"Пострадало 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице.Остальные уже в сознании, в разной степени тяжести-в лечебных учреждениях области", - сообщили в МИД.

По информации министерства,  посольство республики в Украине установило личности белорусских граждан.

ДТП произошло на участке автомобильной трассы Ковель - Жолква около города Великие Мосты. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадало 9 граждан Беларуси, один из которых погиб, сообщает МИД Беларуси. "Пострадало 9 граждан Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
24 года назад Лукашенко впервые победил на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика