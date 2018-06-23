В Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы

Досрочные президентские и парламентские выборы проходят в воскресенье в Турции.

Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 по местному времени (8:00 мск). Их работа завершится в 17:00.

В ходе выборов избирателям будут выданы сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

В президентских выборах принимают участие шесть кандидатов, среди которых - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Также на пост президента страны претендует представитель одной из главных оппозиционных сил Турции - "Республиканской народной партии" - Мухаррем Индже. Еще один кандидат - лидер националистической партии "Хорошая партия" Мерал Акшенер, которая пользуется широкой поддержкой среди молодежи и рабочего класса.

В борьбе за президентское кресло также принимают участие сопредседатель "Демократической партии народов" Селахаттин Демирташ, Темель Карамоллаоглу от "Партии счастья" и председатель "Патриотичной партии" Догу Перинчек.

Если в ходе первого тура выборов главы государства, никто из кандидатов не получит абсолютного большинство, то в Турции 8 июля будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Согласно результатам недавнего опроса, в ходе первого тура Р.Т.Эрдоган может получить около 48% голосов, а его главный оппозиционный кандидат М.Индже - 25,8%. За М.Акшенер готовы отдать голоса примерно 14% респондентов.

Западные СМИ отмечают, что предвыборная программа Р.Т.Эрдогана довольно обширная и охватывает огромное количество проектов по развитию инфраструктуры. Одним из стратегических проектов, который действующий президент страны обещает реализовать в случае переизбрания, является создание обводного канала, который, по его словам, будет способствовать развитию торговли и превратит Турцию в великую державу.

"Экономика Панамы строится на Панамском канале, Суэцкий канал является главным источником дохода для Египта. Стамбульский канал может стать новым глотком воздуха для нашего города", - сказал турецкий лидер в Стамбуле в ходе одного из предвыборных митингов.

Однако у этого проекта есть немало критиков, которые считают "сумасшедшей идеей" строительство судоходного канала в Стамбуле. Проект, по разным оценкам, может обойтись в сумму от $15 млрд до $65 млрд, а также привести к необходимости переселения более 800 тыс. человек. Выступают против этой инициативы и экологи, которые опасаются, что проект может серьезно навредить экосистеме и вообще сделать Стамбул непригодным для проживания.

Среди других планов нынешнего главы государства - завершение строительства самого большого аэропорта в мире в Стамбуле, а также развитие инфраструктуры всех турецких городов.

Помимо этого, Р.Т.Эрдоган заявлял, что в случае переизбрания отменит режим чрезвычайного положения, введенный в стране в июле 2016 года - после неудавшейся попытки госпереворота.

Действующий президент пообещал в случае победы очистить границы Турции от террористов. Главный оппозиционный кандидат М.Индже также заверил, что в случае избрания продолжит решительную борьбу как с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), так и с членами движения FETO, возглавляемого проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Говоря об отношениях Турции и ЕС, Р.Т.Эрдоган не раз заявлял, что Анкара никогда не отказывалась от полноценного членства в Евросоюзе. При этом он отмечал, что не видит аналогичной "решительности и желания по этому вопросу" со стороны членов ЕС. Со своей стороны М.Индже обещал нормализовать отношения Турции с западными странами и ЕС, которые были бы в интересах Анкары.

Эксперты отмечают, что подход Турции в отношении России, с которой Анкара тесно сотрудничает в рамках Астанинского процесса, вряд ли изменится даже в случае смены руководства страны. По мнению большинства турецких политиков, несмотря на разногласия между Москвой и Анкарой, отношения между Россией и Турция продолжают играть особенно важную роль в решении сирийского вопроса.

Между тем, в рамках парламентских выборов, которые также проходят в воскресенье в Турции, будут избраны 600 депутатов. Они будут избираться по партийным спискам по пропорциональной избирательной системе.

Недавние результаты опроса свидетельствуют, что правящая "Партия справедливости и развития" Р.Т.Эрдогана, вероятно, не сможет получить большинство в парламенте. Согласно данным опроса, альянс этой партии с "Партией националистического движения" на выборах получит примерно 48% голосов, а их главные соперники - альянс "Республиканской народной партии", "Хорошей партии" и "Партии счастья" - сможет набрать около 39% голосов.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции прошло ранее на этой неделе на всех заграничных избирательных участках. Для этого за границей было создано 123 избирательных участка в 60 странах.

Изначально выборы должны были пройти в ноябре 2019 года, однако в апреле Р.Т.Эрдоган объявил о проведении досрочных выборов, заявив, что Турции необходимо "преодолеть неопределенность".

"Я считаю, что 24 июня мы сотворим политическую историю с рекордным числом голосов, как на парламентских, так и на президентских выборах", - сказал Р.Т.Эрдоган.

СМИ отмечают, что эти выборы в Турции будут играть особо важную роль, поскольку новый президент получит больше полномочий, чем его предшественники. Это связано с референдумом, который прошел в стране в 2017 года. Тогда чуть больше половины голосовавших (51,4%) высказались за внесение изменений в конституцию, которые касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской республики к президентской.