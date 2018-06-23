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В Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину
Новости Беларуси. Утром 23 июня в Ганцевичах тепловоз сбил пожилую женщину.
Как
Машинист увидел пенсионерку и начал сигналить, но гражданка не реагировала. В итоге произошло столкновение. Женщина погибла.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Весной 2018 года электричка сбила сидевшего на краю перрона мужчину.
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Новости Беларуси. Утром 23 июня в Ганцевичах тепловоз сбил пожилую женщину. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 76-летняя местная...
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