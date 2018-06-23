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В Ганцевичах тепловоз наехал на пожилую женщину

24.06.2018 15:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 23 июня в Ганцевичах тепловоз сбил пожилую женщину.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 76-летняя местная жительница переходила железную дорогу по пешеходному переходу. В то же время по путям ехал тепловоз.  

Машинист увидел пенсионерку и начал сигналить, но гражданка не реагировала. В итоге произошло столкновение. Женщина погибла.  

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.  

Весной 2018 года электричка сбила сидевшего на краю перрона мужчину. 

Медработники более суток пытались спасти жизнь пострадавшего – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 23 июня в Ганцевичах тепловоз сбил пожилую женщину.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, 76-летняя местная...
 
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