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Роскосмос выложил шутливый ролик с пасом Роналду на МКС
Новости России. На неделе Роскосмос
На видео показан фрагмент из матча между сборными Португалии и Марокко. Криштиану Роналду бьёт по воротам и… мяч улетает в космос. На МКС пас принял Олег Артемьев, после чего вновь отправил мяч на Землю.
Преодолев огромное расстояние, мяч возвращается на стадион и попадает в голову Роналду, из-за чего футболист падает, но остаётся невредимым.
В корпорации сообщают, что мяч, который побывал на МКС, был использован на официальной церемонии открытия ЧМ-2018.
Мощный удар Роналду ещё раз доказывает, что футболист может играть с марсианами.
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Новости России. На неделе Роскосмос опубликовал забавный ролик, на котором Роналду даёт пас на МКС. На видео показан фрагмент из матча между сборными Португалии...
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