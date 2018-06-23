Самарская коза-оракул отдала победу сборной России в матче с Уругваем на ЧМ-2018

Обитательница Самарского зоопарка коза Забияка - оракул ЧМ-2018 - определила победителя в матче между сборными России и Уругая, который состоится 25 июня на стадионе "Самара-Арена".

"Из предложенных трех мисок Забияка выбрала ту, что указывала на победу сборной России", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе правительства Самарской области.

Ранее коза безошибочно предсказывала итоги игр сборной с командами Франции и Бразилии. Ошибку Забияка допустила лишь при выборе победителя в матче между Сербией и Коста-Рикой, отдав предпочтение последней.

Ранее сообщалось, что на звание спортивного оракула претендовали семь животных: беличья обезьяна Саймон, курица Айседора, лис Ричард, верблюд Лексус, скунс Коко, коза Забияка и питон Мурзик.

В результате зрительского голосования оракулом была выбрана коза.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара должна принять шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.