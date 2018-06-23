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Туристов на Гавайях решили сурово наказывать за селфи с вулканом

24.06.2018 13:59 — Разное | Интерфакс  
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Власти Гавайев ужесточили наказание для туристов за фото на фоне вулкана после ареста 40 человек за проникновение к извергающемуся вулкану Килауэа, сообщает британская The Telegraph.

"Примерно 40 туристов и местных жителей арестовали после того, как они проникли за заградительные барьеры, чтобы сделать селфи с извергающимся вулканом Килауеэа на Гавайях. В связи с этим происшествием власти островов ужесточили наказание за нахождение в опасных местах", - пишет газета со ссылкой на официальных представителей штата Форчун.

По данным издания, теперь за нахождение рядом с извергающимся вулканом и в других опасных местах нарушителям грозит либо до года тюрьмы, либо штраф до $5 тыс.

20 мая мужчина получил травму в результате попадания в него лавовых брызг. "Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, поэтому даже небольшие кусочки могут убить", - заявила в этой связи представитель администрации округа Гавайи Джанет Снайдер.

Представитель Геологической службы США предупредил, что вулкан источает ядовитые испарения, состоящие из соляной кислоты и пара. "Даже при небольшом воздействии на человека они могут вызвать раздражение кожи глаз и затруднение дыхания", - сказал он.

Как заявляют местные власти, люди, страдающие астмой или другими респираторными заболеваниями, а также люди преклонного возраста, беременные и дети должны обязательно проверить свое здоровье перед посещением опасных районов.

 
 
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Власти Гавайев ужесточили наказание для туристов за фото на фоне вулкана после ареста 40 человек за проникновение к извергающемуся вулкану Килауэа, сообщает...
 
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