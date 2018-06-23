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Фотофакт: инфостенд на «Динамо» сделали с тремя ошибками в пяти строчках

24.06.2018 14:52 — Разное | KYKY  
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В группе «Реконструкция стадиона «Динамо» Вконтакте появилась фотография информационного стенда с обновленной арены. Надписи сделаны на трех языках: беларуском, русском и английском. В пяти строчках – три ошибки: начиная от орфографии и заканчивая трудностями перевода. «Размінкавае» на русском и английском стало «основное» и «the main». «Памяшканні» превратились в «помяшканні». «Тренерские» потеряли букву и стали «тренеские». Напомним, что реконструкция стадиона стоила около двухсот миллионов долларов. И указатель – это не самая главная проблема. 

Читайте по теме: Что не так с реконструированным «Динамо». Фотофакт

 
 
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В группе «Реконструкция стадиона «Динамо» Вконтакте появилась фотография информационного стенда с обновленной арены. Надписи сделаны на трех языках: беларуском,...
 
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