Фотофакт: инфостенд на «Динамо» сделали с тремя ошибками в пяти строчках

В группе «Реконструкция стадиона «Динамо» Вконтакте появилась фотография информационного стенда с обновленной арены. Надписи сделаны на трех языках: беларуском, русском и английском. В пяти строчках – три ошибки: начиная от орфографии и заканчивая трудностями перевода. «Размінкавае» на русском и английском стало «основное» и «the main». «Памяшканні» превратились в «помяшканні». «Тренерские» потеряли букву и стали «тренеские». Напомним, что реконструкция стадиона стоила около двухсот миллионов долларов. И указатель – это не самая главная проблема.

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