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Досрочные президентские выборы проходят в Турции

24.06.2018 16:41 — Разное | ОНТ  
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В Турции 24 июня проходят досрочные выборы президента. Главные фавориты гонки уже проголосовали.

На пост претендуют шесть человек. Лидирует, по опросам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Кандидат от оппозиции Мухаррем Индже делает ставку на сильную парламентскую систему. 

Впервые в истории страны на президентский портфель претендует женщина – Мерал Акшенер. Она также выступает за возврат к парламентской форме правления и отмену чрезвычайного положения. 

Безопасность в Турции обеспечивают свыше 500 тысяч полицейских. За выборами наблюдают более 400 представителей различных организаций, в том числе ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества.

 
 
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​В Турции 24 июня проходят досрочные выборы президента. Главные фавориты гонки уже проголосовали.
 
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