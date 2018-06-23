ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Репетиция парада ко Дню Независимости прошла в столице

24.06.2018 16:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Минувшей ночью прошла генеральная репетиция торжеств, которые увидят тысячи белорусов в День Независимости. На грандиозном показе – легендарная и современная техника. В строю – военные Беларуси, России и Китая.

Впервые украшение парада – сводная женская коробка. Почти две сотни красавиц дружно чеканили шаг. Лёгкость и изящество, с которым марширует «женский полк», уже на тренировках производит впечатление. Всего в этом году участвуют более четырёх тысяч солдат.

Пешие расчёты сменяет боевая техника. Возглавляет колонну, по традиции, самый известный танк Великой Отечественной войны – Т-34. Следом – современные образцы: зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. 23 механизированных расчёта – более 250-ти машин. 3 июля состоится и воздушный парад. Над столицей пронесутся почти полсотни самолётов и вертолётов. 

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшей ночью прошла генеральная репетиция торжеств, которые увидят тысячи белорусов в День Независимости. На грандиозном показе – легендарная и современная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Досрочные президентские выборы проходят в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика