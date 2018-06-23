​Репетиция парада ко Дню Независимости прошла в столице

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Минувшей ночью прошла генеральная репетиция торжеств, которые увидят тысячи белорусов в День Независимости. На грандиозном показе – легендарная и современная техника. В строю – военные Беларуси, России и Китая.

Впервые украшение парада – сводная женская коробка. Почти две сотни красавиц дружно чеканили шаг. Лёгкость и изящество, с которым марширует «женский полк», уже на тренировках производит впечатление. Всего в этом году участвуют более четырёх тысяч солдат.

Пешие расчёты сменяет боевая техника. Возглавляет колонну, по традиции, самый известный танк Великой Отечественной войны – Т-34. Следом – современные образцы: зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. 23 механизированных расчёта – более 250-ти машин. 3 июля состоится и воздушный парад. Над столицей пронесутся почти полсотни самолётов и вертолётов.