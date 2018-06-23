Фестиваль молодёжных субкультур прошёл в Минске

Свои таланты яркие и творческие ребята Минска продемонстрировали на V Фестивале молодёжных субкультур.

Танцевальные баттлы, паркур, футбольный фристайл и сражения рыцарей более чем на 20-ти площадках. Хорошему настроению уличных музыкантов, стрит-арт-художников и блогеров не помешал даже дождь. На фестивалевыбрали лучших танцоров и диджеев. Они представят столицу на «Славянском базаре» в Витебске. Организаторы уверены: будущее страны за инициативной и активной молодёжью.