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Фестиваль молодёжных субкультур прошёл в Минске

24.06.2018 17:02 — Разное | ОНТ  
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Свои таланты яркие и творческие ребята Минска продемонстрировали на V Фестивале молодёжных субкультур.

Танцевальные баттлы, паркур, футбольный фристайл и сражения рыцарей более чем на 20-ти площадках. Хорошему настроению уличных музыкантов, стрит-арт-художников и блогеров не помешал даже дождь. На фестивалевыбрали лучших танцоров и диджеев. Они представят столицу на «Славянском базаре» в Витебске. Организаторы уверены: будущее страны за инициативной и активной молодёжью.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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​Свои таланты яркие и творческие ребята Минска продемонстрировали на V Фестивале молодёжных субкультур.
 
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