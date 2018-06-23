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Минский барабанщик Ян Аладов установил мировой рекорд

24.06.2018 17:22 — Разное | ОНТ  
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Набарабанить на мировой рекорд. Музыкант минской рок-группы решил провести за барабанной установкой 25 часов и попасть на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Ритм барабанов – его стиль жизни с детства, а музыка в буквальном смысле в крови. Правнук белорусского композитора Николая Аладова знаменитого прадедушку никогда не видел, но ответственность всегда чувствовал.

В студии, где идёт на рекорд, зрителей немного – поддерживают коллеги по сцене. Но за прямой трансляцией сутки следили больше пяти тысяч человек. Одни оценивали музыкальную сторону рекорда, другие – практическую. Останавливаться нельзя ни на секунду, а значит, в некоторые моменты придётся стать сильнее самого себя.

Горел энтузиазмом и желанием сделать то, что до него не делал никто в мире все 25 часов. Сосредоточенно и музыкально, вдохновлённо и уверенно.

По секрету сказал, что продержался эти сутки на воде и зефире. Такой вот скромный райдер у одного из самых выносливых барабанщиков мира.

Все 25 часов в его плейлисте звучал рок, на время небольшого отдыха – репертуар более классический.

Финальный рывок – в 22:03 под музыку «We Are The Champions». Ян Аладов установил мировой рекорд! Правда, пока неофициальный. Видео марафона коллеги отправят представителям Книги рекордов Гиннеса. Но это не главное – 25 часов назад он сел за инструмент и доказал, что если захотеть – можно стать чемпионом! 

 
 
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Набарабанить на мировой рекорд. Музыкант минской рок-группы решил провести за барабанной установкой 25 часов и попасть на страницы Книги рекордов Гиннеса.
 
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