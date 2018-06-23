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Знак признания: Иосиф Адольфович Дежец, бывший главврач Белоозерской горбольницы

24.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Обладатель звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», кандидат медицинских наук, делегат I съезда врачей Беларуси, «Человек года Брестской области», дважды избирался депутатом Брестского областного Совета депутатов и три созыва был депутатом Березовского районного Совета депутатов. Можно еще долго перечислять заслуги И.А. Дежеца, который многие годы трудился главврачом Белоозерской городской больницы. 

Читайте в номере газеты за 20 июня.

Фото из семейного архива И.А. Дежеца.

 
 
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Обладатель звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», кандидат медицинских наук, делегат I съезда врачей Беларуси, «Человек года Брестской области»,...
 
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