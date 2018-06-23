Знак признания: Иосиф Адольфович Дежец, бывший главврач Белоозерской горбольницы

Обладатель звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», кандидат медицинских наук, делегат I съезда врачей Беларуси, «Человек года Брестской области», дважды избирался депутатом Брестского областного Совета депутатов и три созыва был депутатом Березовского районного Совета депутатов. Можно еще долго перечислять заслуги И.А. Дежеца, который многие годы трудился главврачом Белоозерской городской больницы.

Читайте в номере газеты за 20 июня.

Фото из семейного архива И.А. Дежеца.