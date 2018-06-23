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Знак признания: Иосиф Адольфович Дежец, бывший главврач Белоозерской горбольницы
24.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Обладатель звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», кандидат медицинских наук, делегат I съезда врачей Беларуси, «Человек года Брестской области», дважды избирался депутатом Брестского областного Совета депутатов и три созыва был депутатом Березовского районного Совета депутатов. Можно еще долго перечислять заслуги И.А. Дежеца, который многие годы трудился главврачом Белоозерской городской больницы.
Читайте в номере газеты за 20 июня.
Фото из семейного архива И.А. Дежеца.
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Обладатель звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», кандидат медицинских наук, делегат I съезда врачей Беларуси, «Человек года Брестской области»,...
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